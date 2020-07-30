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Зимние олимпийские виды спорта

МОК поставил под вопрос возможность проведения тестовых соревнований к Олимпиаде в Пекине

Зимние Игры в столице Китая пройдут в 2022 году

ТАСС, 30 июля. Координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) поставила под сомнение возможность полноценного проведения тестовых соревнований в Пекине к предстоящим зимним Олимпийским играм 2022 года. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России со ссылкой на доклад МОК.

9 июля Китай отказался от проведения любых международных соревнований на территории страны до конца 2020 года. Исключением стал ряд тестовых соревнований по зимним видам спорта, включая финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине.

"Влияние COVID-19 и связанные с ним ограничения на перемещение граждан между странами, карантинные меры и новые визовые требования могут создать вызовы для международных экспертов, официальных лиц и спортсменов при посещении Китая во время зимнего сезона-2020/21, - отметил глава координационной комиссии МОК Хуан Антонио Самаранч - младший. - Оргкомитет "Пекин-2022" продолжает тесно сотрудничать с МОК и международными федерациями в поисках возможности провести тестовые мероприятия".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. В Китае выявлено более 87 тыс. случаев заражения.

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Зимние олимпийские виды спорта
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