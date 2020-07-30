Венгерская федерация хоккея уведомила КХЛ о желании принять матч лиги

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный секретарь Федерации хоккея Венгрии Шипош Левенте уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о заинтересованности в проведении матча лиги в Венгрии. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее президент лиги Алексей Морозов в интервью порталу "Спортбокс" рассказал про конкретный интерес из Венгрии, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов по поводу вступления в КХЛ, однако сейчас, по его словам, все находится на стадии разговоров.

"Наша федерация связывалась с руководством КХЛ. Нашей целью является проведение игры лиги в Венгрии, - сказал Левенте. - Господин Морозов и другие руководители лиги выразили к этому свой интерес и намерение сотрудничать, но на данный момент мы собираем информацию для рассмотрения".

Начиная с 2018 года КХЛ проводила вынесенные матчи в Европе. В конце октября 2018 года ЦСКА и СКА провели по матчу со "Слованом" в Вене, а в конце ноября - с рижским "Динамо" в Цюрихе. 23 декабря 2019 года "Салават Юлаев" и "Ак Барс" сыграли друг с другом в швейцарском Давосе.