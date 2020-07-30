Сборная РФ по санному спорту в полном составе начинает тренировки после тестов на COVID-19

"Сегодня мы получили результаты вчерашнего повторного тестирования на коронавирус, которые показали, что все наши спортсмены здоровы. Сегодня со второй половины дня сборная России будет готовиться к сезону в полном составе", - заметил Чудинов.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту успешно прошла тестирование на коронавирусную инфекцию (COVID-19) и со второй половины четверга начнет тренироваться на базе в подмосковном Парамонове в полном составе. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

В новый международный пул тестирования вошли 12 саночников из России и один из Германии

29 июля возобновили подготовку к сезону саночники, приехавшие на сбор из мест своего постоянного пребывания на личном транспорте. Этим спортсменам достаточно было пройти только одно тестирование.

Как сообщал ранее ТАСС, по итогам завершившегося 20 марта чемпионата России тренерский штаб сборной страны определил спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в составе национальной команды. У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин, у женщин - Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В список на централизованную подготовку вошли также пять экипажей саней-двоек: Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

Сбор в Парамонове завершится 8 августа. На следующий день команда отправится в Сочи, где будет заниматься роликовой подготовкой на олимпийской трассе. Главным турниром следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 5 по 7 февраля 2021 года в канадском Уистлере (провинция Британская Колумбия).