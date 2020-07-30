Матчи отбора ЧЕ по гандболу между сборными России и Украины пройдут в ноябре в Минске

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборные России и Украины по гандболу проведут матчи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Обе встречи пройдут в Минске. Команды встретятся 5 и 7 ноября. Ранее столица Белоруссии принимала матчи сборных России и Украины в 2015 году в рамках отбора на чемпионат Европы - 2016.

Помимо этого Европейская федерация гандбола утвердила остальной календарь на предстоящую квалификацию. 10/11 марта 2021 года, а также 13/14 марта россияне сыграют с командой Чехии, со сборной Фарерских островов сборная России встретится 28/29 апреля и 2 мая.

Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, разделенные на восемь квартетов. По две лучшие команды выйдут в финальный турнир, еще четыре путевки получат лучшие из команд, занявших третьи места. Напрямую в финальную стадию чемпионата Европы вышли хозяева турнира, а также действующие победитель и серебряный призер - команды Испании и Хорватии.

Чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года.