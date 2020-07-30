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Минспорт минимизирует риски смены гражданства ведущими российскими легкоатлетами

В четверг совет World Athletics может запретить российским легкоатлетам выступать под нейтральным флагом
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ сделает все возможное, чтобы минимизировать риски смены гражданства ведущими российскими легкоатлетами. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В четверг совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) может запретить российским легкоатлетам выступать под нейтральным флагом. Причиной для подобного решения является невыплата до 1 июля штрафа в размере $5 млн за фальсификацию документов прежним руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Ранее о смене спортивного гражданства заявил обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом Матвей Волков. Подобной меры не исключил серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов.

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"Надо у спортсменов спрашивать, насколько они серьезно настроены. С нашей стороны нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риски смены спортивного гражданства наших ведущих спортсменов и обеспечить им условия комфортного перспективного развития как спортсменам, как личностям на территории РФ. Для этого мы планируем внесение изменений в положения соревнований по легкой атлетике в РФ", - сообщил Матыцин.

"Повторяю, проблема существует, и надеюсь на их мудрую гражданскую позицию. Они, прежде всего, достояние России, российского спорта, российской легкой атлетики, мировой легкой атлетики. Они уже пострадали, выступая в нейтральном статусе, поэтому мы будем делать все возможное и необходимое, чтобы восстановить их права и обеспечить им участие в соревнованиях", - добавил министр спорта.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 2016 году приняла решение о допуске чистых российских спортсменов до участия в международных стартах в случае положительного рассмотрения их заявок на получение нейтрального статуса. Для получения возможности выступать они должны были подавать каждый год в World Athletics новые заявки.

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