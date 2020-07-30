Матыцин: борьба с допингом остается в приоритете в деятельности Минспорта и ОКР

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривают борьбу с допингом как одно из приоритетных направлений в своей деятельности. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин подчеркнул, что антидопинговое образование и тестирование российских спортсменов входят в число приоритетных задач, которые реализуются при подготовке к летним Олимпийским играм в Токио и Париже. "Заседание прошло в новом формате, утвержден новый регламент, новый состав штаба. Теперь его будут возглавлять два сопредседателя - министр спорта и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Это нововведение позволит еще более эффективно готовиться к Играм", - сказал Матыцин.

"Мы внимательно обсудили вопросы, связанные с федеральным центрами сборных. Сегодня на всех базах возобновляется процесс подготовки, на большинстве региональных баз продолжается тренировочный процесс, - добавил он. - Мы внимательно обсудили процессы, связанные с тестированием и антидопинговым образованием. Это продолжает оставаться приоритетом в нашей работе. Мы за чистый спорт и должны обеспечить максимально прозрачные условия".

Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Игры в Париже пройдут в 2024 году.