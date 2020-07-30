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Футбол в России

Подпалый утвержден в качестве главного тренера тульского ФК "Арсенал"

С 1 июля 56-летний специалист исполнял обязанности главного тренера клуба после увольнения Игоря Черевченко

ТАСС, 30 июля. Сергей Подпалый начнет следующий сезон в должности главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

С 1 июля 56-летний специалист исполнял обязанности главного тренера клуба после увольнения Игоря Черевченко.

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"Спасибо руководству клуба и региона за оказанное доверие, это непростой вызов, но мы постараемся решить задачи, поставленные перед нами. Каждый из нас понимает, что нам создают все условия, у нас нет поводов, чтобы не показывать достойный результат. Идет подготовка к новому сезону, в целом все проходит нормально. Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона, но ничего страшного, будет зима, и еще успеем отдохнуть", - заявил Подпалый.

Под руководством Подпалого, который до этого работал в фарм-клубе "Арсенала" новомосковском "Химике-Арсенале", тульский клуб провел заключительные пять туров в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В активе команды три победы, одна ничья и одно поражение. "Арсенал" по итогам сезона занял восьмое место в таблице.

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