Подпалый утвержден в качестве главного тренера тульского ФК "Арсенал"

"Спасибо руководству клуба и региона за оказанное доверие, это непростой вызов, но мы постараемся решить задачи, поставленные перед нами. Каждый из нас понимает, что нам создают все условия, у нас нет поводов, чтобы не показывать достойный результат. Идет подготовка к новому сезону, в целом все проходит нормально. Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона, но ничего страшного, будет зима, и еще успеем отдохнуть", - заявил Подпалый.

Под руководством Подпалого, который до этого работал в фарм-клубе "Арсенала" новомосковском "Химике-Арсенале", тульский клуб провел заключительные пять туров в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В активе команды три победы, одна ничья и одно поражение. "Арсенал" по итогам сезона занял восьмое место в таблице.