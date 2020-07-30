Уланов и Козлов станут помощниками тренера ХК "Куньлунь" Ковалева

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Помощниками нового главного тренера пекинского хоккейного клуба "Куньлунь Ред Стар" Алексея Ковалева станут Вячеслав Козлов и Игорь Уланов. Об этом ТАСС подтвердил директор по коммуникациям "Куньлуня" Дмитрий Тугарин.

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"Помощниками Ковалева будут Вячеслав Козлов и Игорь Уланов", - сказал Тугарин.

Уланов последние два сезона работал помощником главного тренера в "Спартаке", в сезоне-2012/13 возглавлял "Автомобилист". Козлов в сезоне-2018/19 работал главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги "Химик", в прошлом сезоне был помощником главного тренера в "Авангарде".

"Куньлунь" в прошедшем сезоне занял 10-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Из-за пандемии коронавируса две последние домашние игры регулярного чемпионата сезона-2019/20 команда провела в Москве и Новосибирске. В последний раз пекинский клуб сыграл в Китае 22 января. В сезоне-2020/21 "Куньлунь" будет играть домашние матчи на подмосковной "Арене-Мытищи".