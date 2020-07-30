Матыцин надеется, что совет World Athletics примет конструктивную позицию в отношении ВФЛА

Совет World Athletics на заседании 29-30 июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн. Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

"Мы активно взаимодействуем с ВФЛА и World Athletics, надеемся на конструктивное решение совета, который проходит сейчас, несмотря на риски, - сказал Матыцин. - Мы понимаем свою ответственность, но я обратил бы особое внимание на программу развития легкой атлетики, надо внимательно подойти к разработке долгосрочной программы в Российской Федерации, прежде всего к подготовке тренерских кадров. Важным аспектом является укрепление системы управления спортом и легкой атлетикой в России, а также взаимодействие с World Athletics, которое, к сожалению, в последнее время оставляет желать лучшего. Поэтому мои ожидания, если не совсем оптимистичные, то конструктивные, надеюсь, такую же позицию займет сегодня при решении совет World Athletics".