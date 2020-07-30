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Кризис в российской легкой атлетике

Матыцин надеется, что совет World Athletics примет конструктивную позицию в отношении ВФЛА

Совет международной федерации в четверг может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) займет конструктивную позицию по отношению к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он сообщил журналистам.

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Совет World Athletics на заседании 29-30 июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн. Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

"Мы активно взаимодействуем с ВФЛА и World Athletics, надеемся на конструктивное решение совета, который проходит сейчас, несмотря на риски, - сказал Матыцин. - Мы понимаем свою ответственность, но я обратил бы особое внимание на программу развития легкой атлетики, надо внимательно подойти к разработке долгосрочной программы в Российской Федерации, прежде всего к подготовке тренерских кадров. Важным аспектом является укрепление системы управления спортом и легкой атлетикой в России, а также взаимодействие с World Athletics, которое, к сожалению, в последнее время оставляет желать лучшего. Поэтому мои ожидания, если не совсем оптимистичные, то конструктивные, надеюсь, такую же позицию займет сегодня при решении совет World Athletics".

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Кризис в российской легкой атлетикеМатыцин, Олег Васильевич
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