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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат России - 2020 по легкой атлетике планируется провести в Челябинске

Изначально летний чемпионат России - 2020 должен был пройти в конце июня в Чебоксарах, но был перенесен на начало сентября
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Челябинская федерация легкой атлетики намерена провести в Челябинске перенесенный чемпионат России, на который ранее претендовали Чебоксары и Смоленск. Об этом сообщил ТАСС вице-президент региональной федерации Анатолий Калуцкий.

Изначально летний чемпионат России - 2020 должен был пройти в конце июня в Чебоксарах. Затем из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на начало сентября, сохранив за столицей Чувашии право на его проведение. Президиум ВФЛА, прошедший 23 июля, из-за сложной эпидемиологической обстановки предложил перенести этот турнир в Смоленск.

"Сегодня нам поступило официальное письмо из ВФЛА на имя нашего регионального министра спорта с предложением провести в Челябинске чемпионат России, - сказал Калуцкий. - Завтра состоится совещание, после которого, думаю, будет сделано официальное согласие от министра спорта на проведение, предварительные переговоры уже проведены. Стадион в Челябинске полностью готов к проведению соревнований такого уровня. У нас современное покрытие Mondo, все оборудование сертифицировано".

"Единственное, что может помешать проведению в Челябинске чемпионата России, это коронавирус. Никто не знает, какая будет эпидемиологическая обстановка здесь в начале сентября. Челябинская область до 9 августа пока находится на карантине", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Планируется, что чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября.

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Летние олимпийские виды спорта
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