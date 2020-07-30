Аджоев: ФК "Арсенал" решил назначить Подпалого главным тренером исходя из результатов

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство тульского футбольного клуба "Арсенал" приняло решение о назначении Сергея Подпалого на пост главного тренера команды исходя из результатов, которые команда показывала при нем в конце сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

1 июля Игорь Черевченко подал в отставку с поста главного тренера "Арсенала". После его ухода команду к пяти оставшимся матчам сезона-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) готовили Сергей Подпалый и Николай Ковардаев.

"Сергей Подпалый готовит команду к новому сезону. Идет сбор на нашей базе в Туле. Почему принято решение назначить Подпалого главным тренером? Ответ очень простой - мы в своей работе руководствуемся прежде всего результатом, этот критерий является основным".

"Приняв команду на финише чемпионата, тренерский штаб во главе с Подпалым провел пять игр. В этих пяти встречах "Арсенал" одержал три победы, один раз проиграл и один раз сыграл вничью. Это приемлемый, достойный результат, кроме того, мы увидели в деле новых, молодых футболистов, которые способны приносить пользу "Арсеналу". Считаю, что в тех пяти играх тренерский штаб показал свою состоятельность, поэтому он продолжает работать с командой", - добавил руководитель тульского клуба.

"Арсенал" в сезоне-2019/20 занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. В первом туре нового розыгрыша РПЛ туляки 9 августа на своем поле сыграют с грозненским "Ахматом".