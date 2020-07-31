Кубок Стэнли будет разыгран. Как возобновится сезон НХЛ после пандемии

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн 27 июля официально объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии коронавируса.
НХЛ приостановила сезон 12 марта, но неоднократно заявляла о намерении его доиграть. В случае досрочного завершения чемпионата лига могла бы потерять больше $1 млрд. 23 мая профсоюз игроков утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного варианта при возобновлении сезона. Его поддержали 29 клубов, против выступили только "Каролина" и "Тампа". Первые матчи розыгрыша Кубка Стэнли после возобновления сезона пройдут 1 августа.
Формат
Турнирная сетка разделена на две части. Сперва 16 худших команд по итогам регулярного чемпионата сыграют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции. Каждая серия пройдет до трех побед. В квалификационном раунде состоятся серии "Питтсбург" — "Монреаль", "Каролина" — "Рейнджерс", "Айлендерс" — "Флорида", "Торонто" — "Коламбус", "Эдмонтон" — "Чикаго", "Нэшвилл" — "Аризона", "Ванкувер" — "Миннесота", "Калгари" — "Виннипег".
Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях (Восточной и Западной), разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир (по одному матчу каждый с каждым). Это сделано для того, чтобы лидеры конференций также получили игровую практику перед началом четвертьфиналов конференций. По итогам турнира определится номер посева каждой команды. Победители будут играть на каждой последующей стадии с командой, имеющей самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. В Восточной конференции первые четыре места заняли "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия". На Западе в четверку лучших команд попали "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Даллас". Далее лидеры конференций получат себе соперников, прошедших квалификационный раунд, в розыгрыше Кубка Стэнли останутся привычные 16 команд. Начиная с четвертьфиналов конференций, все серии будут проходить до четырех побед.
Все матчи будут проходить на двух аренах. Команды Восточной конференции сыграют в Торонто, а Западной конференции — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.
Квалификационные матчи стартуют 1 августа. Отборочные матчи Кубка Стэнли с участием четырех лучших команд каждой конференции для определения посева в плей-офф начнутся 2 августа. Четвертьфиналы конференций стартуют 11 августа. Второй раунд плей-офф начнется 25 августа, финалы конференции — 8 сентября. Решающая серия за Кубок Стэнли стартует 22 сентября. В случае необходимости седьмой матч финала пройдет 4 августа.
Этапы подготовки и меры предосторожности
Тренировочные лагеря в НХЛ открылись 13 июля. На первом этапе подготовки игроки тренировались по индивидуальной программе. Затем они приступили к занятиям в маленьких группах по пять-шесть человек и только потом собрались всем составом.
В ночь на 28 июля все хоккеисты прибыли в города, принимающие матчи. Для соблюдения социальной дистанции многие команды приезжали на нескольких автобусах. На всех игроках были маски. Затем они прошли медобследование в специальных киосках, которыми НХЛ оборудовала Торонто и Эдмонтон. Лига разместила их свыше 120 в обоих городах. Помимо этого, все будут ежедневно сдавать анализы на COVID-19.
Тестирование игроков на коронавирус происходит ежедневно. В промежутке с 18 по 25 июля его прошли более 800 игроков, было проведено 4256 тестов. По итогам тестов, которые проводились с 13 по 17 июля, два результата были положительными.
После размещения каждая команда, участвующая в борьбе за Кубок Стэнли, провела по одному контрольному матчу. Хоккеисты не смогут покидать гостиницы и закрытые территории, которые для них арендованы. Матчи и тренировки будут проводиться в одном огромном "пузыре". Семьи игроков могут приехать только к финалам конференций. Для хоккеистов в этой связи созданы максимально комфортные условия — залы для занятий фитнесом и бассейны, а также услуги по доставке еды и даже кинотеатры.
Атмосфера матчей
Как минимум ближайшие два месяца все игры будут проходить без зрителей. Чтобы игрокам было легче привыкать к такой непривычной атмосфере, на нижних ярусах натянут баннеры с символикой НХЛ. В каждом перерыве проходит дезинфекция трибун и скамеек запасных для игроков. Хоккеисты во время игры соблюдать социальную дистанцию не обязаны, а тренеры должны находиться на необходимом безопасном расстоянии друг от друга.
Телевизионщики тоже пытаются что-то придумать, чтобы телезрители ощущали атмосферу матчей плей-офф. Телекомпания Sportsnet разрабатывает специальную программу симуляции присутствия зрителей в зале. Во время трансляций в паузах по-прежнему будет звучать музыка, а во время игры может осуществляться имитация шума фанатов, причем он будет разным по громкости в зависимости от остроты игрового момента. Еще один вариант привлечения телеаудитории — новые ракурсы и варианты показа. Отсутствие болельщиков позволяет поставить камеры туда, где раньше сидели люди.
Потери команд
НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) включили в коллективное соглашение пункт, позволяющий любому игроку отказаться от участия в розыгрыше Кубка Стэнли текущего сезона без каких-либо санкций. Таким правом из-за опасений по поводу своего здоровья и здоровья своих семей воспользовались Трэвис Хамоник ("Калгари"), Карл Алзнер ("Монреаль"), Стивен Кампфер ("Бостон"), Майк Грин ("Эдмонтон"), Роман Полак ("Даллас"), Свен Берчи ("Ванкувер") и Зак Тротман ("Питтсбург").
Не сыграет в плей-офф из-за травмы российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов. Ему предстоит пройти курс лечения в столице США. В "Вашингтоне" надеются, что голкипер сможет в полной готовности подойти к новому сезону. В Вегасе остался один из лидеров одноименной команды нападающий Макс Пачиоретти — его травма оказалась более серьезной, чем предполагалось. Главный тренер "Вегаса" Питер Дебур заявил, что форвард присоединится к коллективу, когда будет полностью здоров. Однако прогнозов по его восстановлению пока нет. Из-за травмы как минимум несколько недель пропустит лидер обороны "Каролины" Дуги Хэмилтон. Не сыграет до конца сезона и центрфорвард "Филадельфии" Нолан Патрик, а также нападающий "Виннипега" Брайан Литтл, не выходивший на лед с 5 ноября прошлого года.
Капитан "Тампы" Стивен Стэмкос пропустил весь тренировочный процесс из-за травмы, но будет готов сыграть в первых матчах группового этапа. Лидер обороны "Филадельфии" Шейн Гостисбеер перенес операцию на колене, но ожидается, что сможет сыграть в плей-офф. 24 июля после повреждения вернулся к тренировкам капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. Защитник "Тампы" Виктор Хедман пропустил тренировочный процесс по личным причинам, но должен сыграть в официальных матчах. Основной вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего приступил к тренировкам только 27 июля. Разделивший с Овечкиным первое место в гонке снайперов по итогам регулярного чемпионата нападающий "Бостона" Давид Пастрняк был отправлен на карантин из-за контактов с зараженными коронавирусом. Чех возобновил занятия за несколько дней до начала официальных матчей. Его тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Россияне в Кубке Стэнли
42 российских хоккеиста будут находиться в расположении своих команд, участвующих в розыгрыше Кубка Стэнли 2020 года. К тренировочному процессу присоединятся Илья Сорокин ("Айлендерс"), Александр Романов ("Монреаль") и Кирилл Капризов ("Миннесота"). Игроки подписали контракты с клубами в июле и по новому коллективному соглашению не смогут сыграть в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.
Артем Крук