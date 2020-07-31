Кубок Стэнли будет разыгран. Как возобновится сезон НХЛ после пандемии

Турнирная сетка разделена на две части. Сперва 16 худших команд по итогам регулярного чемпионата сыграют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции. Каждая серия пройдет до трех побед. В квалификационном раунде состоятся серии "Питтсбург" — "Монреаль", "Каролина" — "Рейнджерс", "Айлендерс" — "Флорида", "Торонто" — "Коламбус", "Эдмонтон" — "Чикаго", "Нэшвилл" — "Аризона", "Ванкувер" — "Миннесота", "Калгари" — "Виннипег".

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях (Восточной и Западной), разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир (по одному матчу каждый с каждым). Это сделано для того, чтобы лидеры конференций также получили игровую практику перед началом четвертьфиналов конференций. По итогам турнира определится номер посева каждой команды. Победители будут играть на каждой последующей стадии с командой, имеющей самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. В Восточной конференции первые четыре места заняли "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия". На Западе в четверку лучших команд попали "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Даллас". Далее лидеры конференций получат себе соперников, прошедших квалификационный раунд, в розыгрыше Кубка Стэнли останутся привычные 16 команд. Начиная с четвертьфиналов конференций, все серии будут проходить до четырех побед.

Все матчи будут проходить на двух аренах. Команды Восточной конференции сыграют в Торонто, а Западной конференции — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Квалификационные матчи стартуют 1 августа. Отборочные матчи Кубка Стэнли с участием четырех лучших команд каждой конференции для определения посева в плей-офф начнутся 2 августа. Четвертьфиналы конференций стартуют 11 августа. Второй раунд плей-офф начнется 25 августа, финалы конференции — 8 сентября. Решающая серия за Кубок Стэнли стартует 22 сентября. В случае необходимости седьмой матч финала пройдет 4 августа.