В Швейцарии инициировали судебное разбирательство против президента ФИФА Инфантино

Подчеркивается, что специально назначенный прокурор Стефан Келлер, занимающийся расследованием возможных противоправных действий федеральным прокурором Михаэлем Лаубером и президентом ФИФА, заявил о "начале уголовной процедуры" в отношении Инфантино. Кроме того, по данному делу проходит Ринальдо Арнольд, прокурор Верхнего Вале, в отношении которого также возбуждено подобное расследование. Что касается Лаубера, который на днях подал в отставку с поста федерального прокурора, то Келлер обратился с просьбой в парламент разрешить ему возбудить уголовное дело и в отношении него.

Келлер был назначен на временную должность спецпрокурора 29 июня нынешнего года Надзорной комиссией федеральной прокуратуры. Ему первоначально было поручено разобраться с четырьмя жалобами на Лаубера, Инфантино и других лиц. Однако затем число жалоб возросло, и, как подчеркивает в своем сообщении правительство, спецпрокурор "пришел к выводу о наличии элементов, свидетельствующих о предосудительном поведении, в том что касается встречи", состоявшейся между Лаубером, Инфантино и Арнольдом. Речь идет о возможном нарушении закона по статьям, касающимся злоупотребления полномочиями, нарушения служебной тайны, препятствия уголовному расследованию и подстрекательства к злоупотреблениям.

Как стало ранее известно, Лаубер несколько раз неофициально встречался с президентом ФИФА в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола. Между тем, и Надзорная комиссия, и Федеральный административный суд пришли впоследствии к заключению, что Лаубер "не сообщил правду" комиссии о своей третьей встрече с Инфантино и тем самым "грубо нарушил свои служебные обязанности".

24 июля Лаубер подал в отставку. Он мотивировал свое решение проявленным к нему недоверием, что выразилось в постановлении Федерального административного суда. Этот судебный орган признал обоснованность вынесенного ему ранее Надзорной комиссией прокуратуры порицания за сокрытие правды о конфиденциальных встречах с президентом ФИФА.