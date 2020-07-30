В Швейцарии инициировали судебное разбирательство против президента ФИФА Инфантино

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщило правительство Швейцарии на своем сайте.
Подчеркивается, что специально назначенный прокурор Стефан Келлер, занимающийся расследованием возможных противоправных действий федеральным прокурором Михаэлем Лаубером и президентом ФИФА, заявил о "начале уголовной процедуры" в отношении Инфантино. Кроме того, по данному делу проходит Ринальдо Арнольд, прокурор Верхнего Вале, в отношении которого также возбуждено подобное расследование. Что касается Лаубера, который на днях подал в отставку с поста федерального прокурора, то Келлер обратился с просьбой в парламент разрешить ему возбудить уголовное дело и в отношении него.
Келлер был назначен на временную должность спецпрокурора 29 июня нынешнего года Надзорной комиссией федеральной прокуратуры. Ему первоначально было поручено разобраться с четырьмя жалобами на Лаубера, Инфантино и других лиц. Однако затем число жалоб возросло, и, как подчеркивает в своем сообщении правительство, спецпрокурор "пришел к выводу о наличии элементов, свидетельствующих о предосудительном поведении, в том что касается встречи", состоявшейся между Лаубером, Инфантино и Арнольдом. Речь идет о возможном нарушении закона по статьям, касающимся злоупотребления полномочиями, нарушения служебной тайны, препятствия уголовному расследованию и подстрекательства к злоупотреблениям.
Как стало ранее известно, Лаубер несколько раз неофициально встречался с президентом ФИФА в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола. Между тем, и Надзорная комиссия, и Федеральный административный суд пришли впоследствии к заключению, что Лаубер "не сообщил правду" комиссии о своей третьей встрече с Инфантино и тем самым "грубо нарушил свои служебные обязанности".
24 июля Лаубер подал в отставку. Он мотивировал свое решение проявленным к нему недоверием, что выразилось в постановлении Федерального административного суда. Этот судебный орган признал обоснованность вынесенного ему ранее Надзорной комиссией прокуратуры порицания за сокрытие правды о конфиденциальных встречах с президентом ФИФА.
Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным функционерам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.