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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Сити" купит у "Борнмута" Аке за €45 млн

"Борнмут" по итогам сезона вылетел в Чемпионшип

ТАСС, 30 июля. Английский футбольный клуб "Борнмут" принял предложение "Манчестер Сити" по трансферу защитника Натана Аке. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

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Сумма трансфера 25-летнего нидерландца составит 41 млн фунтов (около €45 млн).

В прошедшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи. "Борнмут" занял 18-е место и покинул состав участников Английской премьер-лиги (АПЛ).

Помимо "Борнмута", Аке играл за английские "Челси", "Рединг" и "Уотфорд". В составе сборной Нидерландов он провел 11 матчей и забил один мяч.

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