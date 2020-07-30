Тест на коронавирус гонщика "Формулы-1" Переса показал сомнительный результат

ТАСС, 30 июля. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес пропустил пресс-конференцию перед Гран-при Великобритании из-за сомнительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На данный момент мексиканский гонщик находится на самоизоляции и пройдет тест повторно.