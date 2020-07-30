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Формула-1

Тест на коронавирус гонщика "Формулы-1" Переса показал сомнительный результат

Мексиканец находится на самоизоляции и пройдет тест повторно
Серхио Перес EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Описание
Серхио Перес
© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 30 июля. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес пропустил пресс-конференцию перед Гран-при Великобритании из-за сомнительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На данный момент мексиканский гонщик находится на самоизоляции и пройдет тест повторно.

Если повторный тест гонщика даст положительный результат и он не сможет принять участие в Гран-при, его заменит соотечественник Эстебан Гутьеррес или бельгиец Стоффель Вандорн.

Гран-при Великобритании пройдет в Сильверстоуне с 31 июля по 2 августа.

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