Матч за Суперкубок России по футболу на "ВЭБ-Арене" смогут посетить около 7,6 тыс. человек

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Заполняемость "ВЭБ-Арены" на матче Олимп - Суперкубка России по футболу будет ограничена 25% от фактической вместимости стадиона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Согласно указу мэра от 9 июля, московские стадионы с 1 августа смогут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования. В соответствии с этими правилами мы разрабатываем рассадку на матче за Суперкубок России - 2020. Фактическая заполняемость "ВЭБ-Арены" составит приблизительно 25% от общей вместимости", - сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ.

В концовке сезона-2019/20 вместимость стадионов, принимающих матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги, в связи с пандемией коронавируса была ограничена 10% от максимальной. 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Матч за Суперкубок России, в котором сыграют действующий чемпион России и обладатель Кубка России петербургский "Зенит", а также вице-чемпион страны столичный "Локомотив", пройдет 7 августа в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 19:00 мск. Вместимость стадиона составляет 30 457 зрителей. 25% от максимальной вместимости - 7 614 человека.