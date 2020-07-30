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Кризис в российской легкой атлетике

World Athletics намерена исключить ВФЛА в случае невыплаты задолженности до 15 августа

Вопрос об исключении возник из-за того, что российская сторона не выплатила штраф в размере $5 млн к 1 июля
Глава World Athletics Себастьян Коу EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Глава World Athletics Себастьян Коу
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 30 июля. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендует конгрессу организации полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из состава членов, если российская сторона не выплатит штраф в размере $5 млн до 15 августа. Решение совета по итогам прошедшего в четверг заседания опубликовала пресс-служба World Athletics.

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Причиной решения стала невыплата штрафа до 1 июля за фальсификацию документов руководством ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета выступил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА норвежец Руне Андерсен. "По рекомендации рабочей группы совет World Athletics принял решение рекомендовать созвать внеочередной конгресс с целью голосования по вопросу исключения ВФЛА из World Athletics, но приостановить выполнение этого решения до 15 августа", - заявил он.

Российская сторона должна предоставить до 31 августа предварительный план по восстановлению ВФЛА. Любые пожелания рабочей группы Андерсена должны быть учтены и внесены в план до 30 сентября. Согласно докладу Андерсена, окончательный вариант плана по восстановлению должен быть предоставлен до 30 сентября, когда состоится заседание совета World Athletics.

В случае невыплаты задолженности и невыполнения пожеланий по плану российские спортсмены потеряют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Если ВФЛА выполнит обязательства, то, согласно решению совета от 12 марта, до 10 российских спортсменов смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics. Данное ограничение может быть пересмотрено в декабре на основе прогресса, выполненного российской стороной.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

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Кризис в российской легкой атлетике
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