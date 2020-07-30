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Кризис в российской легкой атлетике

Олег Матыцин назвал конструктивной позицию World Athletics в отношении ВФЛА

Международная федерация позволила российской стороне выплатить задолженность до 15 августа
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает конструктивной позицию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом министр заявил журналистам.

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В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать конгрессу организации полное исключение ВФЛА из состава членов организации, если российская сторона не выплатит штраф в размере $5 млн до 15 августа. Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен заявил, что Матыцин в письме гарантировал выплату штрафа.

"Мне трудно оценивать итоги заседания совета и решение. Считаю, оно на сегодняшний день конструктивно, мы видим желание со стороны World Athletics взаимодействовать с российской стороной. Нам предстоит вместе сложная работа по созданию условий для возобновления членства", - сказал Матыцин.

"Считаю, что сегодня мы достигли договоренностей, которые позволяют надеяться на конструктивный этап, если все условия будут выполнены, будет возможен выход российской атлетики из кризиса", - добавил министр.

ВФЛА не выплатила до 1 июля штраф в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеМатыцин, Олег Васильевич
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