Матыцин заверил World Athletics, что штраф ВФЛА будет выплачен до 15 августа

ТАСС, 30 июля. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил в письме Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), что наложенный на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) штраф будет выплачен до 15 августа. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.

"Этим утром министр спорта Олег Матыцин заверил, что $6,3 млн будут выплачены до 15 августа 2020 года", - сказал Андерсен.

"Он также обозначил свое намерение поддерживать развитие процесса восстановления", - добавил норвежец.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.