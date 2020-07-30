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Кризис в российской легкой атлетике

Матыцин заверил World Athletics, что штраф ВФЛА будет выплачен до 15 августа

Совет World Athletics призвал исключить ВФЛА, если штраф не будет выплачен до этой даты

ТАСС, 30 июля. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил в письме Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), что наложенный на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) штраф будет выплачен до 15 августа. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

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Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.

"Этим утром министр спорта Олег Матыцин заверил, что $6,3 млн будут выплачены до 15 августа 2020 года", - сказал Андерсен.

"Он также обозначил свое намерение поддерживать развитие процесса восстановления", - добавил норвежец.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеМатыцин, Олег Васильевич
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