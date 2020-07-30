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Кризис в российской легкой атлетике

Андерсен: россияне смогут претендовать на нейтральный статус не ранее 30 сентября

ВФЛА должна предоставить план восстановления организации к этому сроку
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Руне Андерсен EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Руне Андерсен
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты смогут претендовать на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе не раньше 30 сентября. Об этом журналистам сообщил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен.

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Ранее Андерсен заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна предоставить план восстановления организации до 30 сентября.

"Если эти условия будут выполнены, российские спортсмены смогут выступать в качестве нейтральных спортсменов", - сказал Андерсен.

Ранее совет World Athletics рекомендовал исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа до 15 августа. Причиной решения стала невыплата до 1 июля штрафа в размере $5 млн за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.

Теги
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