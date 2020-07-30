Андерсен: россияне смогут претендовать на нейтральный статус не ранее 30 сентября

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты смогут претендовать на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе не раньше 30 сентября. Об этом журналистам сообщил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен.

Ранее Андерсен заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна предоставить план восстановления организации до 30 сентября.

"Если эти условия будут выполнены, российские спортсмены смогут выступать в качестве нейтральных спортсменов", - сказал Андерсен.

Ранее совет World Athletics рекомендовал исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа до 15 августа. Причиной решения стала невыплата до 1 июля штрафа в размере $5 млн за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.