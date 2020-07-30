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Кризис в российской легкой атлетике

ВФЛА должна предоставить World Athletics план восстановления до 30 сентября

В этот день пройдет новое заседание совета World Athletics

ТАСС, 30 июля. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна до 30 сентября предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) план восстановления организации. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

"Окончательный вариант плана восстановления должен быть принят к 30 сентября, когда пройдет заседание совета World Athletics", - сказал Андерсен.

Ранее совет World Athletics рекомендовал исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа до 15 августа. Причиной решения стала невыплата до 1 июля штрафа в размере $5 млн за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.

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