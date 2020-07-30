Крикунов: клубы КХЛ, в которых хоккеисты переболеют коронавирусом, будут в лучшей позиции

ТАСС, 30 июля. Команды, в которых большее число игроков переболеет коронавирусом, получат преимущество в начале чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение высказал главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов в интервью клубному YouTube-каналу.

"В лучшей позиции окажутся те клубы, у кого больше переболеет игроков во время подготовительного периода. Лучше бы у нас даже побольше народу переболело, чтобы у них были антитела, они лучше бы сопротивлялись вирусу. Потом появится вакцина и будет легче, у кого много больных - это не так плохо. Естественно, чтобы заболевание проходило в легкой форме", - сказал Крикунов.

Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. Предыдущий был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса по итогам первой стадии плей-офф.