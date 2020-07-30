Минспорт готов оказывать поддержку ВФЛА в восстановлении статуса в World Athletics

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выразило готовность оказывать поддержку Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в восстановлении ее статуса в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы взаимодействуем активно с ОКР [Олимпийским комитетом России]. Сегодня мы получили сигнал для продолжения совместной работы. Минспорт готов оказывать поддержку ВФЛА", - сказал Матыцин.

"Мы должны серьезно задуматься о системе управления, профессионализме людей, которые ведут работу в федерации, взаимодействии с тренерским штабом. Во главе угла должны стоять интересы спортсменов", - добавил он.

В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать конгрессу организации полное исключение ВФЛА из состава членов организации, если российская сторона не выплатит штраф в размере $5 млн до 15 августа. Андерсен заявил, что Матыцин в письме гарантировал выплату штрафа. Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.