Минспорт готов оказывать поддержку ВФЛА в восстановлении статуса в World Athletics

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выразило готовность оказывать поддержку Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в восстановлении ее статуса в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Ранее глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен заявил, что ВФЛА должна предоставить план восстановления организации до 30 сентября.
"Мы взаимодействуем активно с ОКР [Олимпийским комитетом России]. Сегодня мы получили сигнал для продолжения совместной работы. Минспорт готов оказывать поддержку ВФЛА", - сказал Матыцин.
"Мы должны серьезно задуматься о системе управления, профессионализме людей, которые ведут работу в федерации, взаимодействии с тренерским штабом. Во главе угла должны стоять интересы спортсменов", - добавил он.
В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать конгрессу организации полное исключение ВФЛА из состава членов организации, если российская сторона не выплатит штраф в размере $5 млн до 15 августа. Андерсен заявил, что Матыцин в письме гарантировал выплату штрафа. Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.