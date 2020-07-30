Матыцин высказался за проведение ВФЛА внеочередной конференции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна провести внеочередную конференцию, посвященную своему статусу в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее глава рабочей группы международной организации Руне Андерсен заявил, что ВФЛА должна предоставить план восстановления до 30 сентября.

"Минспорт спасением не занимается, мы оказываем содействие. Я считаю необходимым проведение конференции, чтобы провести содержательный диалог со всеми региональными федерациями, информировать о дорожной карте, которая будет принята до 1 сентября, и решить вопрос по системе управления", - сказал Матыцин.

"Сейчас мы совместно с ОКР и ВФЛА будем продолжать работать. Но вижу необходимым изменить систему управления федерации", - добавил он.