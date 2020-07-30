Матыцин не видит поводов для российских легкоатлетов менять гражданство

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Поводов для того, чтобы российские легкоатлеты могли поменять гражданство, сейчас нет. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В середине июля отец и тренер 16-летнего обладателя юношеского рекорда мира в прыжках с шестом Матвея Волкова Константин Волков заявил, что он вместе с несовершеннолетним сыном из-за многолетних проблем в российской легкой атлетике переедет на постоянное жительство в Белоруссию, где вся семья намерена получить вид на жительство. После получения этого документа легкоатлет будет претендовать на выступление на международных соревнованиях под флагом Белоруссии. Подобной меры не исключил серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов.

"На сегодняшний день я не видел бы рисков для смены гражданства и надеюсь, что спортсмены придерживаются такого мнения", - сказал Матыцин.

Ранее Матыцин заявил, что Министерство спорта РФ сделает все возможное, чтобы минимизировать риски смены гражданства ведущими российскими легкоатлетами. В четверг совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа. Ранее World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов прежним руководством Всероссийской федерации легкой атлетики по делу российского прыгуна Данила Лысенко.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 2016 году приняла решение о допуске чистых российских спортсменов до участия в международных стартах в случае положительного рассмотрения их заявок на получение нейтрального статуса. Для получения возможности выступать они должны были подавать каждый год в World Athletics новые заявки.