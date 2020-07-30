Матыцин подтвердил, что гарантировал World Athletics выплату задолженности ВФЛА

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин гарантирует выплату Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штрафов, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), до 15 августа. Об этом он рассказал журналистам.

"Я направил письмо в World Athletics. Это уже гарантия", - сказал Матыцин.

При этом министр отказался разглашать источник финансирования. "Сумма обозначена - это $1,3 млн, которые российская сторона должна выплатить по итогам юридических исков, и $5 млн - штрафные санкции, предусмотренные советом World Athletics, - сказал он. - По источникам - пока секрет".

Ранее глава рабочей группы World Athletics по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что в четверг утром Матыцин гарантировал выплату $6,3 млн. Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.