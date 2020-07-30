Матыцин: Россия призвала World Athletics отменить лимит по участию россиян в ЧМ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Лимит, установленный World Athletics по участию российских легкоатлетов в крупнейших международных соревнованиях, следует отменить с 2021 года. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Согласно решению World Athletics от 12 марта 2020 года, в крупных международных соревнованиях имеют право участвовать не более 10 российских легкоатлетов, сумевших получить нейтральный статус.

"Мы отметили, что лимит на участие по истечении этого года должен быть прекращен, и в следующие годы все спортсмены, которые будут участвовать в соревнованиях, должны участвовать во всех стартах, в том числе Олимпийских играх, - сказал Матыцин. - Надеюсь, российская сторона придет к полному восстановлению организации. Мы работаем, взаимодействуем и с ВФЛА, и с World Athletics по выработке консолидированной позиции".

В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать конгрессу организации полное исключение ВФЛА из состава членов организации, если российская сторона не выплатит штраф в размере $5 млн до 15 августа. Также совет постановил, что российские легкоатлеты смогут претендовать на получение нейтрального статуса не раньше 30 сентября.