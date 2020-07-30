Глава World Athletics Коу надеется, что российские легкоатлеты не будут менять гражданство

Ранее о смене спортивного гражданства заявил обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом Матвей Волков. Подобной меры не исключил серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу выразил надежду, что российские спортсмены не будут менять спортивное гражданство. Об этом он сообщил журналистам.

"Я искренне надеюсь, что не дойдет до смены гражданства российскими спортсменами. Хочу верить, что процесс восстановления пойдет верным курсом. Это мучительный процесс, я хотел бы, чтобы мы ускорили процесс в ряде дел", - сказал Коу.

"Я рад, что нам удалось сделать небольшой прорыв. Это начало, но оно дает нам понимание, что санкции, которые были приняты советом World Athletics в марте, признаны. И это позволяло моим коллегам по совету спокойно принимать решение", - добавил глава организации.

В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа. Ранее World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством Всероссийской федерации легкой атлетики во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 2016 году приняла решение о допуске чистых российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в случае положительного рассмотрения их заявок на получение нейтрального статуса. Для получения возможности выступать они должны были подавать каждый год в World Athletics новые заявки.