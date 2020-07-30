Глава World Athletics Коу надеется, что российские легкоатлеты не будут менять гражданство

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу выразил надежду, что российские спортсмены не будут менять спортивное гражданство. Об этом он сообщил журналистам.
Ранее о смене спортивного гражданства заявил обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом Матвей Волков. Подобной меры не исключил серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов.
"Я искренне надеюсь, что не дойдет до смены гражданства российскими спортсменами. Хочу верить, что процесс восстановления пойдет верным курсом. Это мучительный процесс, я хотел бы, чтобы мы ускорили процесс в ряде дел", - сказал Коу.
"Я рад, что нам удалось сделать небольшой прорыв. Это начало, но оно дает нам понимание, что санкции, которые были приняты советом World Athletics в марте, признаны. И это позволяло моим коллегам по совету спокойно принимать решение", - добавил глава организации.
В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа. Ранее World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством Всероссийской федерации легкой атлетики во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 2016 году приняла решение о допуске чистых российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в случае положительного рассмотрения их заявок на получение нейтрального статуса. Для получения возможности выступать они должны были подавать каждый год в World Athletics новые заявки.