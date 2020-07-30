Журова заявила, что российскую легкую атлетику нужно спасать всеми способами

"Если не идти навстречу, то это тупик, в котором не виноваты спортсмены, - сказала Журова. - Претензии были в основном к тем, кто закончил. Если есть единственный вариант договориться, то надо делать шаг навстречу. Если есть возможности привести ситуацию к нулевой точке, когда новые чистые спортсмены будут готовы сдавать все необходимые пробы и выступать - это единственный шаг для нас".

"Это массовый вид спорта, если детей перестанут в него вести, то это будет катастрофа, которую никак нельзя допустить. Эту ситуацию нужно решать всеми возможными способами", - добавила депутат.

В четверг совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовал конгрессу организации полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из состава членов, если российская сторона не выплатит штраф в размере $5 млн до 15 августа. При этом, министр спорта Олег Матыцин заверил руководство World Athletics в том, что штраф будет выплачен в срок.