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Кризис в российской легкой атлетике

Журова заявила, что российскую легкую атлетику нужно спасать всеми способами

Депутат Госдумы считает, что нужно идти навстречу требованиям международной федерации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Необходимо предпринимать все возможные усилия для спасения российской легкой атлетики. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

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"Если не идти навстречу, то это тупик, в котором не виноваты спортсмены, - сказала Журова. - Претензии были в основном к тем, кто закончил. Если есть единственный вариант договориться, то надо делать шаг навстречу. Если есть возможности привести ситуацию к нулевой точке, когда новые чистые спортсмены будут готовы сдавать все необходимые пробы и выступать - это единственный шаг для нас".

"Это массовый вид спорта, если детей перестанут в него вести, то это будет катастрофа, которую никак нельзя допустить. Эту ситуацию нужно решать всеми возможными способами", - добавила депутат.

В четверг совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовал конгрессу организации полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из состава членов, если российская сторона не выплатит штраф в размере $5 млн до 15 августа. При этом, министр спорта Олег Матыцин заверил руководство World Athletics в том, что штраф будет выплачен в срок.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеЖурова, Светлана Сергеевна
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