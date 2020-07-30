В ФИФА заявили о готовности сотрудничать с властями Швейцарии в расследовании по Инфантино

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) настроена на полновесное сотрудничество с властями Швейцарии в инициированном прокуратурой этой страны расследовании, касающемся президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг пресс-службой федерации.

"ФИФА приняла к сведению решение швейцарского специального федерального прокурора о начале расследования, касающегося встреч, в которых участвовали президент ФИФА Джанни Инфантино и федеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, - говорится в заявлении. - ФИФА, включая президента Джанни Инфантино, остается в распоряжении швейцарских властей и будет, как мы это всегда делали, в полной мере сотрудничать в связи с этим расследованием".

В свою очередь, президент ФИФА заявил, что его целью всегда было и остается "оказывать помощь властям в расследований прошлых нарушений в ФИФА" и "именно с этой целью официальные лица ФИФА встречались с прокурорами других юрисдикций в мире". "Я полностью поддерживаю юридический процесс, и ФИФА остается готовой в полной мере сотрудничать со швейцарскими властями в этих целях", - отметил Инфантино. Президент ФИФА напомнил о своем заявлении от 25 июня, в котором он пояснил, что "встречаться с федеральным прокурором Швейцарии - это абсолютно легитимное и законное дело", "в этом нет какого-либо нарушения", а "наоборот, это часть фидуциарных обязанностей президента ФИФА".

Ранее в четверг швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательства в отношении Инфантино, а также о направленном в парламент запросе с просьбой разрешить аналогичные действия в отношении Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора.

Как стало ранее известно, Лаубер несколько раз неофициально встречался с президентом ФИФА в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола. Между тем надзорная комиссия прокуратуры и затем федеральный административный суд пришли к заключению, что Лаубер "не сообщил правду" комиссии о своей третьей встрече с Инфантино и тем самым "грубо нарушил свои служебные обязанности".

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.