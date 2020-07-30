Тренер Шубенкова назвал обнадеживающим решение World Athletics по ВФЛА

В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать конгрессу организации полное исключение ВФЛА из состава членов организации, если российская сторона не выплатит штраф в размере $5 млн до 15 августа. Также совет постановил, что российские легкоатлеты смогут претендовать на получение нейтрального статуса после 30 сентября в случае выполнения требований комиссии по восстановлению членства.

"Решение международной федерации отложить жесткие санкции в отношении ВФЛА, конечно, обнадеживает. Мы очень надеемся, что все сказанное как министром спорта России, так и людьми из World Athletics воплотится - сказал Клевцов. - После сегодняшней новости у нас появилось желание продолжать тренироваться. Очень хотелось бы получить возможность выйти на международные старты хотя бы осенью, что немаловажно для подготовки к Олимпиаде, ведь для этого мы так много тренировались летом".