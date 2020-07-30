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Кризис в российской легкой атлетике

Тренер Шубенкова назвал обнадеживающим решение World Athletics по ВФЛА

Сергей Клевцов рассчитывает, что осенью его подопечный сможет участвовать в международных стартах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Разрешение World Athletics отложить выплату штрафа Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) вселяет оптимизм, считает Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира на дистанции 110 м с барьерами, двукратного серебряного призера мировых первенств Сергея Шубенкова.

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В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать конгрессу организации полное исключение ВФЛА из состава членов организации, если российская сторона не выплатит штраф в размере $5 млн до 15 августа. Также совет постановил, что российские легкоатлеты смогут претендовать на получение нейтрального статуса после 30 сентября в случае выполнения требований комиссии по восстановлению членства.

"Решение международной федерации отложить жесткие санкции в отношении ВФЛА, конечно, обнадеживает. Мы очень надеемся, что все сказанное как министром спорта России, так и людьми из World Athletics воплотится - сказал Клевцов. - После сегодняшней новости у нас появилось желание продолжать тренироваться. Очень хотелось бы получить возможность выйти на международные старты хотя бы осенью, что немаловажно для подготовки к Олимпиаде, ведь для этого мы так много тренировались летом".

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Кризис в российской легкой атлетике
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