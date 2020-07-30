Аргентинский футболист Гайч перешел в ЦСКА

ТАСС, 30 июля. Нападающий Адольфо Гайч перешел из аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо" в российский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Детали соглашения с 21-летним аргентинцем остаются неизвестными.
❤️ Cuervo desde la cuna, lo vimos crecer a puro gol, humildad y sacrificio.— San Lorenzo (@SanLorenzo) July 30, 2020
Adolfo Gaich seguirá su carrera en el @pfc_cska Moscú y, con el corazón azulgrana en la mano, se despide así de cada hincha del Ciclón.
¡Muchos éxitos y hasta luego, Tanque! pic.twitter.com/7JtB9D9czO
Ранее сам футболист в эфире телеканала TyC заявлял о желании продолжить карьеру в составе армейцев.
Гайч является воспитанником "Сан-Лоренсо". Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.