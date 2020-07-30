Аргентинский футболист Гайч перешел в ЦСКА

ТАСС, 30 июля. Нападающий Адольфо Гайч перешел из аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо" в российский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Ранее сам футболист в эфире телеканала TyC заявлял о желании продолжить карьеру в составе армейцев.

Гайч является воспитанником "Сан-Лоренсо". Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.