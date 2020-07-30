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Футбол в России

Аргентинский футболист Гайч перешел в ЦСКА

О переходе 21-летнего нападающего объявил аргентинский клуб "Сан-Лоренсо"
Адольфо Гайч EPA-EFE/Andrzej Grygiel
Описание
Адольфо Гайч
© EPA-EFE/Andrzej Grygiel

ТАСС, 30 июля. Нападающий Адольфо Гайч перешел из аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо" в российский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Детали соглашения с 21-летним аргентинцем остаются неизвестными.

Ранее сам футболист в эфире телеканала TyC заявлял о желании продолжить карьеру в составе армейцев.

Гайч является воспитанником "Сан-Лоренсо". Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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