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Кризис в российской легкой атлетике

Жуков сдержанно воспринял решение совета World Athletics по ВФЛА

Почетный президент ОКР отметил, что "порадоваться сможем, когда ситуация разрешится окончательно"
Почетный президент ОКР Александр Жуков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Почетный президент ОКР Александр Жуков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Решение, принятое советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по ситуации с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), пока рано считать положительным, считает почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Об этом он рассказал ТАСС.

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В четверг совет World Athletics позволил российской стороне выплатить штраф в размере $5 млн до 15 августа, чтобы продолжить восстановление членства федерации. При этом, если задолженность не будет погашена в срок, совет рекомендует конгрессу организации полностью исключить ВФЛА из числа членов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заверил руководство World Athletics, что штраф будет выплачен в срок.

"Порадоваться мы сможем только тогда, когда вся эта ситуация разрешится окончательно. Сейчас могу только пожелать нашим спортсменам иметь возможность выступать на международных стартах", - сказал Жуков.

ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф за фальсификацию документов руководством во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссияКризис в российской легкой атлетике
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