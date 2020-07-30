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Влияние коронавируса на спорт

Этап Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском отменен

Соревнования должны были пройти 11-13 сентября

ТАСС, 30 июля. Международная федерация лыжного спорта (FIS) совместно с организаторами приняла решение об отмене этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который должен был пройти в Чайковском Пермского края, из-за ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Соревнования должны были пройти 11-13 сентября.

"Сохранение ограничений на въезд, усложнение процедуры получения въездных виз, отсутствие прямого авиасообщения, а также ограничительные меры по нераспространению коронавируса не позволяют на должном уровне организовать международные соревнования Гран-при", - отмечается на сайте федерации.

Помимо этого, отменен этап Гран-при в казахстанском Щучинске. Город должен был принять соревнования 4-6 сентября.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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