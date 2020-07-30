Илья Иванюк встретил решение World Athletics пойти навстречу ВФЛА с осторожным оптимизмом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Решение World Athletics дать отсрочку Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 15 августа по выплате штрафа вызывает осторожный оптимизм, считает бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк. Об этом он рассказал ТАСС.

Российские легкоатлеты смогут претендовать на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе, если ВФЛА до 15 августа выплатит штраф в $6,3 млн.

"Когда я узнал, что World Athletics дала нам отсрочку до 15 августа, моя первая реакция была - надежда умирает последней. Подумал, что ситуация, в которой находимся мы, спортсмены, сейчас может потихоньку меняться и все вернется хотя бы к ситуации, которая была год назад. Конечно, я надеюсь, что смогу уже в этом году выйти на международные старты. С другой стороны, за все эти годы звучало так много обещаний, которые часто не выполнялись. Но будем ждать, что сейчас будет все хорошо", - сказал Иванюк.

ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф за фальсификацию документов руководством во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.