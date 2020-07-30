Глава РУСАДА заявил, что Матыцин "открыл кислород" российской легкой атлетике

В четверг Матыцин заверил World Athletics, что до 15 августа Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оплатит просроченный ранее штраф и задолженность на общую сумму в $6,3 млн. Совет World Athletics в тот же день постановил, что рассмотрение вопроса об исключении национальной федерации из числа своих членов будет рассмотрено только в случае невыполнения этого обещания.

"Все решило письмо министра спорта. Он совершил серьезный шаг, и я его приветствую. Министр спорта открыл кислород российской легкой атлетике. Если бы этого письма не было, я убежден, совет World Athletics принял бы категоричное решение", - сказал Ганус.

"Это первое. Второе - World Athletics оставила для нас дверь открытой. Формально все сроки были пропущены, ничего сделано не было, но сейчас открывается замечательная возможность стабилизировать ситуацию. Я приветствую мудрость, которая была проявлена", - добавил он.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне крупного допингового скандала в российской легкой атлетике, после отстранение неоднократно продлевалось. Процесс восстановления был приостановлен в связи с допинговым делом серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, которого прошлое руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным попыталось выгородить с помощью поддельных медицинских справок.

За попытку фальсифицировать документы на ВФЛА был наложен штраф в размере $5 млн, который должен был быть выплачен до 1 июля. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В июне 2020 года World Athletics отказала национальной федерации в отсрочке по выплате штрафа, невыполнение этого требования могло заставить совет международной федерации запустить процесс исключения ВФЛА из числа своих членов. Евгений Юрченко, возглавивший ВФЛА пять месяцев назад с целью вывести российскую легкую атлетику из кризиса, в июле оставил пост президента организации.