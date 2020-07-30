Глава РУСАДА заявил, что Матыцин "открыл кислород" российской легкой атлетике

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Финансовые гарантии оплаты штрафа, которые были предоставлены министром спорта РФ Олегом Матыциным Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), позволили сохранить жизнь российской легкой атлетике. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
В четверг Матыцин заверил World Athletics, что до 15 августа Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оплатит просроченный ранее штраф и задолженность на общую сумму в $6,3 млн. Совет World Athletics в тот же день постановил, что рассмотрение вопроса об исключении национальной федерации из числа своих членов будет рассмотрено только в случае невыполнения этого обещания.
"Все решило письмо министра спорта. Он совершил серьезный шаг, и я его приветствую. Министр спорта открыл кислород российской легкой атлетике. Если бы этого письма не было, я убежден, совет World Athletics принял бы категоричное решение", - сказал Ганус.
"Это первое. Второе - World Athletics оставила для нас дверь открытой. Формально все сроки были пропущены, ничего сделано не было, но сейчас открывается замечательная возможность стабилизировать ситуацию. Я приветствую мудрость, которая была проявлена", - добавил он.
Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне крупного допингового скандала в российской легкой атлетике, после отстранение неоднократно продлевалось. Процесс восстановления был приостановлен в связи с допинговым делом серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, которого прошлое руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным попыталось выгородить с помощью поддельных медицинских справок.
За попытку фальсифицировать документы на ВФЛА был наложен штраф в размере $5 млн, который должен был быть выплачен до 1 июля. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В июне 2020 года World Athletics отказала национальной федерации в отсрочке по выплате штрафа, невыполнение этого требования могло заставить совет международной федерации запустить процесс исключения ВФЛА из числа своих членов. Евгений Юрченко, возглавивший ВФЛА пять месяцев назад с целью вывести российскую легкую атлетику из кризиса, в июле оставил пост президента организации.