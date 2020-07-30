Плотников: ВФЛА с позитивом восприняла решение совета World Athletics

"Сегодняшнее решение воспринято мной лично и президиумом ВФЛА с большим энтузиазмом и позитивом. Хотел бы поблагодарить совет World Athletics, эти решения позволили нам получить отсрочку по комплексу вопросов - выплате штрафа, разработке плана по восстановлению, а главное, у наших спортсменов появилась надежда на выступление на международных стартах. Для нас это очень позитивное и вдохновляющее решение", - сказал Плотников.

"ВФЛА согласно уставу отвечает за развитие легкой атлетики в стране. Именно ее развитие на основе новой смысловой платформы, учитывающей и идеалы чистого спорта, и интересы прежде всего спортсменов, и грамотные коммуникации с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, и те реформы, которые нам так необходимы, мы учтем в плане по восстановлению. И хотел бы подчеркнуть, главная цель федерации - дать спортсменам максимальные условия для реализации своего потенциала и при этом стать равноправным членом World Athletics в борьбе за чистый спорт и продвижение "королевы спорта" в мире. Конечно, работы предстоит очень много, впереди сложный путь, но уверен, что консолидированными усилиями у нас все получится", - заключил он.

Ранее World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В случае исключения из World Athletics российские спортсмены не смогут получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

Российская сторона должна предоставить до 31 августа предварительный план по восстановлению ВФЛА. Любые пожелания рабочей группы World Athletics во главе с Руне Андерсеном должны быть учтены и внесены в план до 30 сентября. Согласно докладу Андерсена, окончательный вариант плана по восстановлению должен быть предоставлен до 30 сентября, когда состоится заседание совета World Athletics.