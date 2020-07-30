Заседание комиссии ВФЛА по восстановлению в World Athletics пройдет 7 августа

ТАСС, 30 июля. Очередное заседание комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) состоится 7 августа. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ВФЛА Алексей Плотников, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В четверг совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) позволил российской стороне выплатить штраф в размере $6,3 млн до 15 августа, чтобы продолжить восстановление членства федерации. Если задолженность не будет погашена в срок, совет рекомендует конгрессу организации полностью исключить ВФЛА из числа членов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заверил руководство World Athletics, что штраф будет выплачен.

"Впереди предстоит огромная работа. Первое заседание комиссии по восстановлению мы провели 27 июля. На нем как раз и было принято решение разработать и предоставить на согласование World Athletics подробный план по выходу ВФЛА из кризиса. Будем обсуждать проект этого важнейшего документа уже на втором заседании, которое должно пройти 7 августа, мы также обсудим все рекомендации, которые прозвучали сегодня на совете", - сказал Плотников.

ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф за фальсификацию документов руководством во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

ВФЛА создала по комиссию по восстановлению членства в международной федерации по рекомендации World Athletics, куда вошли представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ. В нее входят Плотников, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая, член Международного олимпийского комитета (МОК), председатель комиссии спортсменов ВФЛА Елена Исинбаева и другие.