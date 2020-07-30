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Готов к труду и обороне

Замминистра спорта Байсултанов провел совещание по мероприятиям ГТО в Краснодарском крае

Совещание с участием министра спорта Краснодарского края и заместителя главы города Сочи состоялось в ходе посещения центров тестирования ГТО в Сочи
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Описание
Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов и директор базы "Юг Спорт" Михаил Дремов
© Пресс-служба федерального оператора комплекса ГТО
© Пресс-служба федерального оператора комплекса ГТО
© Пресс-служба федерального оператора комплекса ГТО
© Пресс-служба федерального оператора комплекса ГТО
© Пресс-служба федерального оператора комплекса ГТО
© Пресс-служба федерального оператора комплекса ГТО
© Пресс-служба федерального оператора комплекса ГТО

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов провел совещание по вопросу реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на территории Краснодарского края, а также формирования и реализации комплекса мер по предотвращению использования допинга в спорте. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО - АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

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Совещание состоялось в ходе посещения Байсултановым центров тестирования ГТО в Сочи, в том числе Южного федерального центра спортивной подготовки (ФГБУ "Юг Спорт"). В мероприятии также приняли участие министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов, заместитель главы города Сочи Владимир Морозов, директор базы "Юг Спорт" Михаил Дремов, генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

"С момента возрождения комплекс ГТО превратился в важный механизм развития массового физкультурно-спортивного движения в России и является сегодня системообразующим элементом государственной системы физического воспитания населения, - сказал Байсултанов. - В целом сегодня мы уже видим неплохие показатели вовлеченности населения в выполнение нормативов комплекса ГТО, однако необходимо вместе поработать над повышением статуса знака отличия ГТО и, соответственно, интереса граждан к участию в выполнении его нормативов".

В ходе встречи Чернов доложил о реализации комплекса ГТО в Краснодарском крае в первом полугодии 2020 года с учетом введенных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"В Сочи функционируют два центра тестирования, первый открыт на базе Детско-юношеской спортивной школы №1 города Сочи. Благодаря развитой спортивной инфраструктуре, наличию стадиона сотрудники центра тестирования за последние пять лет реализации комплекса ГТО приняли нормативы у 45 тысяч обучающихся школ, сузов и вузов, - отметил Чернов. - Взрослое же население может выполнить нормативы во втором муниципальном центре тестирования в соответствии с графиком, места тестирования которого располагаются на всех спортивных объектах города, таким образом тестирование прошли также более 45 тысяч взрослого населения Сочи, всего за период с 2016 года по настоящее время сочинские центры тестирования приняли 90 702 человека, обладателями знаков отличия стали 34 861 человек".

Всего с 2015 года по июль 2020 года в Краснодарском крае выполнили нормативы на знак отличия комплекса ГТО 362 754 физкультурника: 166 446 человек - на бронзовый, 107 565 - на серебряный и 88 743 - на золотой знак отличия.

Теги
РоссияКраснодарский крайГТО
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