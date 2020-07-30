{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Сити" мог предоставить ложные доказательства в CAS

CAS отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков

ТАСС, 30 июля. Представители английского футбольного клуба "Манчестер Сити" могли предоставить ложные доказательства в ходе заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

CAS 13 июля вынес решение отменить первоначальные санкции к клубу, при этом признать "Манчестер Сити" виновным в нарушении регламента лицензирования клубов и назначить штраф в размере €10 млн, который клуб должен выплатить в течение 30 дней после решения суда. CAS отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков.

На эту тему
CAS отменил двухлетнее отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков

По информации немецкой газеты, которая инициировала расследование в 2019 году, член правления клуба Джеймс Пирс мог солгать в ходе заседания на вопрос о предоставлении финансовой отчетности. Пирс назвал путаницей в клубе предоставленную информацию о том, что официальный спонсор, авиакомпания Etihad выделил лишь восемь из €60 млн, а холдинг владельца команды шейха Мансура бин Зайд аль-Нехайяна ADUG предоставил другую часть суммы. Согласно электронным письмам, обнаруженным Der Spiegel, Пирс вел переговоры с представителем компании Питером Баумгартнером. По версии издания, клуб должен был получить от Etihad 99 млн фунтов стерлингов, из которых 8 млн будут направлены напрямую, а остальные - от сторонних спонсоров.

"Я перевел не все. Я должен был перевести 91 млн фунтов, но пока что перевел 88,5 млн. Еще 2,5 млн я буду должен", - писал Пирс, по информации издания.

Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового фейр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.

Формула-1
Пилот "Формулы-1" Перес пропустит этап в Великобритании из-за заражения коронавирусом
Первый тест мексиканца дал сомнительный результат, повторный - положительный
Читать полностью