Пилот "Формулы-1" Перес пропустит этап в Великобритании из-за заражения коронавирусом

ТАСС, 30 июля. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт" мексиканец Серхио Перес сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Ранее в четверг сообщалось, что пилот пропустил пресс-конференцию в связи с тем, что тест дал сомнительный результат.

Гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, который состоится на трассе "Сильверстоун" с 31 июля по 2 августа. Команда позднее назовет гонщика, который заменит Переса.

Перес стал первым гонщиком "Формулы-1", который заразился инфекцией после старта сезона. После трех этапов мексиканец занимает шестое место в общем зачете, набрав 22 очка. В Кубке конструкторов "Рейсинг Пойнт" идет на четвертой строчке, имея в активе 40 очков.