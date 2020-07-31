Хэмилтон на домашнем этапе попробует продлить победную серию в сезоне "Формулы-1"

ТАСС, 31 июля. Программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Великобритании - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Сильверстоун".

В Великобритании состоятся два этапа подряд. Второй, который пройдет на следующей неделе, будет носить название Гран-при 70-летия в честь юбилея "Формулы-1". Начало чемпионата проходит с явным преимуществом "Мерседеса": первую гонку сезона выиграл финн Валттери Боттас, а две последующие остались за шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. На домашней трассе британец выступает успешно - он шесть раз становился победителем Гран-при, что является рекордом.

Пока не все получается у единственного представителя России в "королевских гонках" Даниила Квята из "Альфа Таури". В активе уфимца значится одно очко в трех гонках, у его партнера по команде француза Пьера Гасли - шесть баллов. Нельзя сказать, что россиянин уступает напарнику. Оба сталкиваются с не совсем надежной техникой, поэтому выжать максимум из машины получается не всегда.

В четверг стало известно, что пилот команды "Рейсинг Пойнт" мексиканец Серхио Перес сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. Гонщик не будет участвовать в Гран-при Великобритании. Команда позднее назовет пилота, который заменит Переса. Мексиканец стал первым гонщиком "Формулы-1", чей тест на коронавирус оказался положительным.