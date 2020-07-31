Хэмилтон на домашнем этапе попробует продлить победную серию в сезоне "Формулы-1"

ТАСС, 31 июля. Программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Великобритании - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Сильверстоун".
В Великобритании состоятся два этапа подряд. Второй, который пройдет на следующей неделе, будет носить название Гран-при 70-летия в честь юбилея "Формулы-1". Начало чемпионата проходит с явным преимуществом "Мерседеса": первую гонку сезона выиграл финн Валттери Боттас, а две последующие остались за шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. На домашней трассе британец выступает успешно - он шесть раз становился победителем Гран-при, что является рекордом.
Пока не все получается у единственного представителя России в "королевских гонках" Даниила Квята из "Альфа Таури". В активе уфимца значится одно очко в трех гонках, у его партнера по команде француза Пьера Гасли - шесть баллов. Нельзя сказать, что россиянин уступает напарнику. Оба сталкиваются с не совсем надежной техникой, поэтому выжать максимум из машины получается не всегда.
В четверг стало известно, что пилот команды "Рейсинг Пойнт" мексиканец Серхио Перес сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. Гонщик не будет участвовать в Гран-при Великобритании. Команда позднее назовет пилота, который заменит Переса. Мексиканец стал первым гонщиком "Формулы-1", чей тест на коронавирус оказался положительным.
Трасса "Сильверстоун" располагается в Великобритании недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при состоялся 13 мая 1950 года, эта гонка стала первой в истории "Формулы-1". За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной и имеет много быстрых поворотов.
Из действующих пилотов здесь также побеждали финн Кими Райкконен (2007) и немец Себастьян Феттель (2009, 2018). Первая часть свободных заездов начнется в 13:00 мск, вторая - в 17:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).