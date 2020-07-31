Регулярный сезон НБА возобновляется в Disney World после коронавирусной паузы

ТАСС, 31 июля. Регулярный чемпионат сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В пятницу состоятся пять матчей.

НБА приостановила сезон после случаев заражения коронавирусом среди баскетболистов "Юты". 12 марта стало известно, что инфекция выявлена у двух игроков - в число заразившихся попали лидеры клуба Донован Митчелл и Руди Гобер, последний за несколько дней до этого позволил себе издевательскую шутку на тему паники, вызванной пандемией. Западные СМИ выяснили, что до объявления результатов теста Гобер игнорировал социальную дистанцию в раздевалке команды и трогал личные вещи других баскетболистов. На этой почве у него и Митчелла возник конфликт, который удалось погасить только через несколько месяцев.

После объявления паузы продолжали поступать новости о заразившихся игроках. Среди перенесших коронавирус баскетболистов оказались двукратный чемпион лиги Кевин Дюрант и центровой "Денвера" Никола Йокич. Незадолго до возобновления сезона положительный результат дал тест рекордсмена по количеству трипл-даблов разыгрывающего "Хьюстона" Расселла Уэстбрука. Однако руководство лиги приняло решение доиграть регулярный чемпионат.

Для минимизации рисков, связанных с большим количеством перелетов, все участвующие в турнире команды собраны в одном городе - Орландо (штат Флорида). Матчи будут проводиться без зрителей на трех специальных площадках. Клубы размещены в комплексе Disney ESPN Wide World, в котором для удобства игроков были возведены несколько дополнительных строений. Из-за строгих санитарных норм болельщики и специалисты дали ему неофициальное название "пузырь".

Black Lives Matter и неограниченные трансферы

Доигрывать чемпионат будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжат сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из Восточной конференции - "Вашингтон".

В целях экономии времени команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

Детальным планом на плей-офф лига пока не располагает. Известно, что он должен начаться 17 августа и пройти в традиционном серийном формате до четырех побед. Финал НБА планируют завершить не позднее 12 октября.

Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом лига разрешила баскетболистам добровольно отказываться от участия в рестарте сезона без юридических последствий. Одним из таких игроков стал разыгрывающий "Бруклина" Кайри Ирвинг. Руководство НБА позволило клубам заключать контракты с неограниченным количеством баскетболистов для решения своих кадровых проблем.

Также были введены послабления относительно вопроса, касающегося нанесения на игровые футболки различных лозунгов и придуманных имен вместо собственных. Данное решение руководство НБА приняло на фоне протестного движения за расовую и социальную справедливость Black Lives Matter. Также сообщается, что название движения появится на паркетах игровых площадок.

Первый официальный матч регулярного чемпионата после перерыва начнется в 01:30 мск. Между собой сыграют "Нью-Орлеан" и "Юта". В 04:00 мск состоится встреча "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс". Позже сыграют "Бруклин" и "Орландо" (21:30 мск), "Вашингтон" и "Финикс" (23:00 мск), "Портленд" и "Мемфис" (23:00 мск).