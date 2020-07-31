Похороны олимпийского чемпиона 1980 года по легкой атлетике Аксинина пройдут 1 августа

ТАСС, 31 июля. Прощание с чемпионом Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4х100 метров Александром Аксининым состоится 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Аксинин скончался 28 июля на 66-м году жизни. Похороны состоятся 1 августа в 14:00 мск на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Сборная СССР победила в эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Москве 1 августа 1980 года. Кроме Аксинина в состав команды входили Николай Сидоров, Владимир Муравьев и Андрей Прокофьев.

Помимо победы на Играх в Москве, на счету Аксинина также бронзовая награда Олимпиады 1976 года в Монреале в эстафете 4х100 м. В 1982 году Аксинин стал чемпионом Европы в эстафете. Также он трижды выигрывал чемпионаты СССР.