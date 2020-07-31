"Нэшвилл" всухую обыграл "Даллас" в выставочном матче НХЛ

В составе победителей дублем отметился Виктор Арвидссон (4-я и 29-я минуты). Форварды "Далласа" Денис Гурьянов и Александр Радулов провели на площадке 15 и 16 минут соответственно. Гурьянов нанес три броска и сделал три силовых приема, в активе Радулова значатся два броска и два силовых приема. Голкипер команды Антон Худобин провел на площадке 27 минут, отразил девять бросков и не пропустил ни одной шайбы.

ТАСС, 31 июля. "Нэшвилл" одержал победу над "Далласом" со счетом 2:0 в выставочном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва. Все игры пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).

Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа. "Даллас" вошел в число лучших клубов Западной конференции, поэтому минует предварительный раунд плей-офф и сыграет в турнире для определения номера посева. "Нэшвилл" в серии до трех побед встретится с "Аризоной".