СМИ: Ибрагимович намерен остаться в "Милане" и подписать новый контракт с командой

ТАСС, 31 июля. Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович принял решение подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 38-летний швед хочет продолжить под руководством главного тренера Стефано Пиоли, с которым клуб недавно подписал новое соглашение. В ближайшие дни Ибрагимович обсудит детали своего контракта. Текущее его соглашение с командой истекает 31 августа.

В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи. Ранее он уже выступал в составе "Милана" с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

За тур до конца чемпионата Италии "Милан" занимает шестое место, набрав 63 очка. Клуб гарантировал себе участие в Лиге Европы на следующий сезон.