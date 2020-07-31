"Бостон" проиграл "Коламбусу" в выставочном матче НХЛ

ТАСС, 31 июля. "Коламбус" одержал победу над "Бостоном" со счетом 4:1 в выставочном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Торонто при пустых трибунах.

В составе победителей голами отметился Бун Дженнер (5-я минута), Зак Веренски (19), Густав Нюквист (19) и Александр Тексье (60). У проигравших шайбу забросил Давид Пастрняк (33). Российский защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков провел на площадке 20 минут. На его счету два силовых приема и один заблокированный бросок.

В другом матче дня "Вегас" обыграл "Аризону" со счетом 4:1. Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин остался в запасе.