Кириленко: победа в возобновленном сезоне НБА не равноценна обычным, но не менее значима

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа в возобновленном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не равноценна привычным, но не перестает быть менее значимой. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола, бывший форвард "Юты" Андрей Кириленко.

Розыгрыш НБА возобновился в пятницу, доигрывать его будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжат сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из Восточной конференции - "Вашингтон".

"На мой взгляд, победа в этом сезоне не равноценна [привычным сезонам], но она не становится менее значимой, как и, например, в локаутные сезоны, укороченные, - сказал Кириленко. - Выделяются ["Милуоки"] "Бакс", "Лейкерс", "Клипперс", у "Бостона" неплохой состав".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.