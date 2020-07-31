СМИ: "Барселона" может отдать футболиста Коутиньо в аренду

ТАСС, 31 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" может отдать в аренду бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию RAC1.

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По информации источника, в случае аренды зарплату игроку будет выплачивать не только его новый клуб, но и сама "Барселона". Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован английский "Арсенал".

В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды за германскую "Баварию", за клуб из Мюнхена 28-летний бразилец провел 34 матча, забив девять голов и отдав восемь голевых передач, выиграв чемпионат Германии и кубок страны.

В "Барселону" Коутиньо перешел в 2018 году из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн. Вместе с "Барселоной" полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский "Интер", бразильский "Васко да Гама" и испанский "Эспаньол".

В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 61 матч, в которых забил 17 мячей. В 2019 году полузащитник вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки.