Хованцев заявил, что Малышко уйдет из биатлона, если найдет работу вне спорта

33-летний Малышко перед началом нового сезона не попал в основной состав сборной России. В прошлом сезоне он лишился места в команде по итогам первых трех этапов Кубка мира. При этом в команде остались другие биатлонисты, не выполнившие критерии для сохранения места в основе. Подобное решение он счел несправедливым и отказался от участия в "Ижевской винтовке", выступление в которой давало ему шанс в январе вернуться в команду. Его партнеры по команде от необходимости участвовать в этом отборе были избавлены.

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Дмитрий Малышко завершит карьеру, если найдет работу, не связанную со спортом. Об этом ТАСС рассказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, который несколько лет тренировал спортсмена.

"Я давно уже с ним не общался, но мне известно, что если он найдет работу, не связанную со спортом, то закончит карьеру, - сказал Хованцев. - В прошлом сезоне с ним не очень красиво поступили. На эту тему я тогда писал докладную правлению СБР [Союза биатлонистов России], но мне даже ответа не предоставили".

Специалист считает, что к завершению карьеры Малышко подталкивают и планы нового руководства СБР по формированию состава сборной страны на предстоящие международные старты. Предполагается, что в команду попадут только биатлонисты, прошедшие централизованную подготовку. Малышко в основную команду не попал. "При этом далеко не все спортсмены из основного состава сейчас проходят централизованную подготовку, есть те, кто готовится отдельно от сборной", - заметил Хованцев.

"Я считаю, что в основе отбора должен лежать спортивный принцип. А если Малышко не допустят до отбора, то у него логично может возникнуть вопрос: зачем ему все это нужно? Ведь он даже не получит возможности отобраться в команду" - подчеркнул тренер.

Малышко является чемпионом мира 2017 года в эстафете, он также победил в командной гонке на Олимпийских играх в Сочи, однако рискует лишиться медали, если его партнер по эстафете Евгений Устюгов будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил.